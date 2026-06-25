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В АТОР сообщили, пострадали ли россияне при землетрясении в Венесуэле

Мощное землетрясение в Венесуэле привело к жертвам и разрушениям, но российские туристы на острове Маргарита не пострадали. АТОР сообщила, что подземные толчки практически не затронули курортную зону.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Среди российских туристов в Венесуэле нет пострадавших в результате сильного землетрясения, произошедшего в стране. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), граждане РФ в основном отдыхают на острове Маргарита, которого практически не коснулись подземные толчки.

Ранее временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что жертвами мощного землетрясения стали не менее 32 человек, еще около 700 жителей получили ранения. По ее словам, сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, где в результате толчков обрушились десятки зданий.

В связи со стихийным бедствием посольство России в Венесуэле призвало находящихся в республике соотечественников сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Дипломаты также рекомендовали гражданам подготовить сумку с документами и вещами первой необходимости.

Национальная геологическая служба США присвоила произошедшему землетрясению максимальный, красный уровень опасности. По оценкам ведомства, масштабы последствий катастрофы могут потребовать незамедлительного реагирования на международном уровне.

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