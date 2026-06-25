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Шуми Бабаев высказался о Кузнецове: «Не может алкоголик набирать одно очко за игру»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о причинах, по которым нападающий Евгений Кузнецов пока не может найти команду. В проекте «Роман с хоккеем» он заявил, что проблема не в бытовых вопросах, а в сбитой предсезонной подготовке.

Источник: ИА Татар-информ

«Я уверен, что он лучший центральный [нападающий] в нашей лиге. В этом, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Они все боятся каких-то бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик или ещё что-то. Но не может алкоголик набирать одно очко за игру, это невозможно. Если ты плохо физически готов, если ты плохой игрок…» — сказал Бабаев.

Агент также отметил, что негативное восприятие Кузнецова связано с его публичными выступлениями: «Я ему говорю: “Жень, не ходи ты на эти шоу. Ты там болтаешь, а тебя потом неправильно воспринимают. Ты пошёл и рассказывал, что встретил кого-то и два дня пиво пил”. Он говорит: “Да, я два дня пил пиво, но первую игру, когда приехал, лучше всех и сыграл”. Он-то шутит, пытается сделать шоу, а люди воспринимают это по-другому».

По мнению Бабаева, спад в игре Кузнецова связан исключительно с физической формой: «У него была сорвана предсезонная подготовка, и из-за этого всё покатилось. У него форма… Набирает — падает, набирает — падает».