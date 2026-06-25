Шуми Бабаев высказался о Кузнецове: «Не может алкоголик набирать одно очко за игру»

«Я уверен, что он лучший центральный [нападающий] в нашей лиге. В этом, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Они все боятся каких-то бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик или ещё что-то. Но не может алкоголик набирать одно очко за игру, это невозможно. Если ты плохо физически готов, если ты плохой игрок…» — сказал Бабаев.
Агент также отметил, что негативное восприятие Кузнецова связано с его публичными выступлениями: «Я ему говорю: “Жень, не ходи ты на эти шоу. Ты там болтаешь, а тебя потом неправильно воспринимают. Ты пошёл и рассказывал, что встретил кого-то и два дня пиво пил”. Он говорит: “Да, я два дня пил пиво, но первую игру, когда приехал, лучше всех и сыграл”. Он-то шутит, пытается сделать шоу, а люди воспринимают это по-другому».
По мнению Бабаева, спад в игре Кузнецова связан исключительно с физической формой: «У него была сорвана предсезонная подготовка, и из-за этого всё покатилось. У него форма… Набирает — падает, набирает — падает».