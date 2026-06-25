В Ростовской области наращивают сеть публичных ЭЗС для электротранспорта

Государство субсидирует ввод быстрых зарядок мощностью от 149 кВт с 2022 года — именно они составляют большую часть вводимых станций. Субсидия покрывает до 60% стоимости оборудования (не более 1,86 млн рублей), а также аналогичную долю расходов на технологическое присоединение к электросетям (не более 900 тыс. рублей).