В Крым сокращают железнодорожное сообщение: что делать, если ваш поезд отменили

В Крым сократят количество поездов — ежедневно будут курсировать только семь составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение принято оперативным штабом Республики Крым совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой.
Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию.
Среди отменяемых — маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, Евпатории и Феодосии. Обновленное расписание обещают опубликовать в ближайшее время.
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