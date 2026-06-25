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В Крым сокращают железнодорожное сообщение: что делать, если ваш поезд отменили

АТОР: Количество поездов в Крым сократят до 7 в день.

Источник: Комсомольская правда

В Крым сократят количество поездов — ежедневно будут курсировать только семь составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение принято оперативным штабом Республики Крым совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой.

Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию.

Среди отменяемых — маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, Евпатории и Феодосии. Обновленное расписание обещают опубликовать в ближайшее время.

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