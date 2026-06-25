Студенты БФУ предложили вместо демонтажа превратить двухъярусный мост в парк над Преголей

Выпускницы БФУ им. Канта Анна Брюхова и Ксения Мамаева разработали проект реконструкции двухъярусного моста в Калининграде, предусматривающий создание на его базе велопешеходного маршрута и зеленого общественного пространства. Работа была представлена в июне на защите дипломных проектов.
Авторы предлагают не демонтировать историческое сооружение после ввода в эксплуатацию его автомобильного и железнодорожного дублёров, а приспособить мост для городских функций. По их мнению, проект позволит сохранить объект культурного наследия и одновременно создать связь между районами города для пешеходов и велосипедистов.
Согласно концепции, нижний ярус моста предлагается использовать как велопешеходную переправу. Пространство планируют сделать открытым для обзора исторических конструкций сооружения. Часть покрытия, согласно проекту, может быть выполнена из прочного стекла, а для дополнительного освещения нижнего уровня предлагается частично открыть центральный пролёт.
Верхний ярус, по которому ранее проходили железнодорожные пути, авторы предлагают превратить в линейный парк над Преголей. Предполагается, что он сможет связать Парк Победы, новую железнодорожную станцию, предусмотренную генпланом, набережные, музеи, улицу Железнодорожную и Южный вокзал.
Проект также предусматривает благоустройство территорий под мостом. Там, по проекту, могли бы появиться лестницы, лифты и пандусы для спуска к воде, а также павильоны с кафе, общественными туалетами и лодочной станцией.
«Судьба двухъярусного моста сейчас активно обсуждается, предложены проекты частичного или полного разбора (как “проект сохранения”), в целом отношение к памятнику как к проблеме, а не как ценному ресурсу. Важно найти ему новую функцию, встроить в новый контекст между двух новых мостов, все три могут сосуществовать рядом, дополнять друг друга, — считает руководитель дипломного проекта, архитектор Иван Болтуленис. — Важно понимать, части моста: башни и подъемный механизм — это выдающийся памятник гению советских инженеров и символ послевоенного восстановления области. Нам необходимо сохранять не только немецкое наследие, но и свидетельства первых шагов освоения региона, достижения первых переселенцев. Если мы продолжим их сносить, от этой эпохи скоро ничего не останется. В этом контексте старый мост — важнейший символ, который ни в коем случае нельзя потерять».
Авторы проекта отмечают, что одной из главных задач стало привлечение внимания к дальнейшей судьбе сооружения.
«В нашей работе мы стремились прежде всего привлечь внимание к судьбе Двухъярусного моста, поэтому значительная часть усилий ушла на его анализ в контексте района и города. Однако главный замысел сохранился: создать прямой велопешеходный маршрут через мост и превратить прилегающую набережную в новую точку притяжения. Ключевой для нас стала идея максимально функционально задействовать все части сооружения, чтобы оно было не просто инженерно-архитектурным памятником, а стало полноценной частью городской жизни», — отметили студентки.
Исследователь промышленной архитектуры Кёнигсберга Евгений Мосиенко назвал дипломный проект примером комплексного подхода к сохранению объекта.
"Эта дипломная работа — прекрасный результат комплексного исследования, который демонстрирует, какой мощный ресурс для экономического, социального и политического развития территории представляет собой Двухъярусный мост. И конечно, правительство, как умелый управленческий орган, должно быть заинтересовано в сохранении объекта с таким потенциалом.
Двухъярусный мост и вариант его приспособления дают возможность прозвучать на весь мир, ведь подобных сооружений в стране больше нет, а на планете — единицы! В случае утраты, разбора на части моста, город потеряет один из своих символов, уникальное инженерное сооружение: таких исторических вертикально-подъемных двухъярусных мостов у нас нет и никогда больше не будет.
Игнорирование и попустительство подобному решению — это удар по собственной истории и современным возможностям, ошибка, которую не простят будущие поколения", — считает Мосиенко.
Отметим, что Мосиенко и участники его проектов неоднократно выступали за сохранение двухъярусного моста. В 2019 году вопрос обсуждался на площадке Общественной палаты Калининградской области, где общественники выступали против его демонтажа. В 2023 году в Калининграде прошла велоакция с призывом сохранить сооружение и приспособить его для велосипедистов и пешеходов.
В июне 2026 года Служба государственной охраны объектов культурного наследия сообщила, что историко-культурная экспертиза, предусматривавшая демонтаж основной части двухъярусного моста через Преголю, была отозвана вскоре после публикации. Руководитель службы Евгений Маслов заявил, что опубликованные материалы не являются полноценным проектом работ по сохранению объекта.
«На самом деле экспертизу разместили и отозвали, она без подписи, сейчас не размещена и не подлежит общественному обсуждению, — сообщил Маслов. — Когда разместим заново с подписью, начнется обсуждение. Вопросов много. Прежде всего, это не полноценный проект работ по сохранению, а какие-то отрывки из того, что должно быть. Никто еще не видел проектов, которые предусматривают различные варианты реализации. Это просто бред какой-то. Поговорить, пофантазировать, но не исполнять. В конечном итоге, если все же будет предложен проект работ по сохранению, а не его суррогат, решение по его согласованию должна принимать администрация ГО Город Калининград. Памятник местного значения — их полномочия».
Напомним, двухъярусный мост в Калининграде должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение по по ж/д дублёру открыли в декабре 2024 года.
Изначально достроить мост планировали в 2025 году. Позднее с подрядчиком — АО «Бамтоннельстрой-мост» — было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен был быть сдан до 31 октября 2026 года. В апреле 2025 года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево».
В октябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что финансирование «разложено» федеральным центром на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, однако правительством Калининградской области ведётся работа по его ускорению. О том, что Калининградской области выделяют 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через Преголю, стало известно в мае 2026 года.
На прошлой неделе губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что регион добивается ускорения федерального финансирования проекта, чтобы завершить объект уже в 2027 году вместо ранее планировавшегося 2029-го.