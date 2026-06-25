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Де Сантис: в Венесуэле после мощного землетрясения могут возникнуть афтершоки

Магнитуда вероятных афтершоков в Венесуэле может достичь 5 баллов.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Венесуэле могут возникнуть афтершоки после недавнего мощного землетрясения. Об этом заявил глава Венесуэльского общества геологов Фелисиано де Сантис. Его слова приводит газета El Universal.

Специалист предупредил, что после основного сейсмического события могут последовать новые сильные толчки. По его оценке, часть из них способна достичь магнитуды 5 баллов.

«Это обычное явление после мощных землетрясений», — сказал Фелисиано де Сантис.

Он также пояснил, что вслед за более заметными афтершоками вероятны и менее сильные сейсмические колебания. Ученые продолжают наблюдать за ситуацией в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ночь на 25 июня в венесуэльском государстве было зафиксировано мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Эпицентр стихии находился примерно в 28 километрах от города Монталбан. По всей территории страны введено чрезвычайное положение.

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