Движение по Ленинскому проспекту в Воронеже полностью восстановили

Вечером в среду, 24 июня, в Воронеже полностью открыли движение по Ленинскому проспекту на участке в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в мэрии города.
Общественный транспорт, который на время перекрытия перенаправляли по другим маршрутам, вернулся на привычные схемы движения.
Напомним, участок от улицы Остужева до улицы Димитрова был закрыт после ракетной атаки 22 июня. Из-за этого более 16 пассажирских автобусов временно изменили маршруты.
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