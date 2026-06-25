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В Перми на Дне молодёжи выступит певица и блогер Анна Немченко

Концерт начнётся в 19:00 на городской эспланаде.

Актриса кино и сериалов, блогер и певица Анна Немченко выступит на Дне молодёжи в Перми 27 июня, сообщили организаторы фестиваля.

Концерт состоится на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч» (16+). В 19:00 начнётся караоке-шоу «Моя молодость», в котором примут участие инструментальный ансамбль «ИнСтудио» и группа «ТуМэн». Главным гостем мероприятия станет Анна Немченко. Выступление продлится 30 минут.

Анна Немченко получила широкую известность после выхода хитов «Танцпол везде», «Замужем», «По городам» и др.

Напомним, 28 июня на этой же сцене выступит певица Тося Чайкина. Она известна слушателям по хитам «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные» и др.