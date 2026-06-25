На красноярской телебашне начался плановый ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 25 июня по 31 августа пройдут плановые работы на телебашне. Специалисты проведут техническое обслуживание объекта и обновят его внешний вид.
На время ремонта возможны кратковременные перерывы в вещании. С 29 июня по 17 июля жители города могут столкнуться с временными отключениями трансляции 20 телеканалов и радиостанций.
Кроме того, красноярцев просят не оставлять автомобили рядом с телебашней и не приближаться к объекту во время проведения работ.
Завершить ремонт планируется до конца августа.