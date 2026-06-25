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Амурчанка украла у подруги золотое кольцо

Жительница Амурского района пришла в гости к подруге, и заметив на книжной полке золотое кольцо, украла его, планируя сдать в ломбард. Заметив пропажу, в полицию обратился муж хозяйки украшения. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела кольцо изъяли и вернули жене заявителя. Недобросовестной подруге назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Жительница Амурского района пришла в гости к подруге, и заметив на книжной полке золотое кольцо, украла его, планируя сдать в ломбард. Заметив пропажу, в полицию обратился муж хозяйки украшения. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела кольцо изъяли и вернули жене заявителя. Недобросовестной подруге назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.