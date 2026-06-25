Забил соседа табуретом и шваброй: комсомольчанин получил 15 лет колонии строгого режима за жестокое убийство

В июле 2025 года в коммунальной квартире в Комсомольске-на-Амуре между тремя соседями вспыхнул конфликт, двое из них были пьяны. Потерпевший выразил недовольство, в ответ злоумышленники начали избивать его руками, ногами, используя также черенок от швабры и стулья. От полученных травм мужчина скончался на месте. Один из фигурантов — 43-летний подсудимый — полностью признал вину, пояснив, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.