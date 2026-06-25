13 задержанных и 100 досмотренных судов: подвели итоги рейда «Путина-2026»

Экипажи катеров морского отряда Восточного округа Росгвардии вернулись после участия в ОПМ «Путина-2026». За полтора месяца моряки и бойцы спецподразделений совместно с УМВД России по Хабаровскому краю выполнили более 120 задач по пресечению незаконной добычи водных биоресурсов. В рамках мероприятия досмотрено более 100 плавсредств, задержано 13 подозреваемых в браконьерстве. Изъята незаконно выловленная рыба, предотвращен ущерб государству на сумму около 22 млн рублей.