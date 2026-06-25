Пьяный мужчина угнал иномарку друга и поехал кататься в Солнечном округе

Житель Солнечного округа обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащей ему иномарки. Как оказалось, потерпевший был лично знаком с угонщиком. Они вместе выпивали у заявителя, а когда алкоголь закончился, не работающий ранее судимый злоумышленник взял ключи от машины, и поехал кататься по центру поселка. Когда сотрудники ДПС и Росгвардии задержали нетрезвого водителя, он отказался от медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело, с фигуранта взяли подписку о невыезде. В данный момент он отбывает 10 суток административного ареста за отказ от прохождения медосвидетельствования лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.