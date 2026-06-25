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Певец Канги выступит на Дне молодежи в Хабаровске

Автор хитов «Просто услышь меня», «Эйя» и «Возьми сердце мое» станет хэдлайнером фестиваля «День молодежи-2026». Праздник состоится 27 июня на набережной у колеса обозрения. Выступление артиста начнется в 21:00. Кульминацией фестиваля станет всероссийская акция: участники по всей стране зажгут фонарики и установят рекорд России.

Автор хитов «Просто услышь меня», «Эйя» и «Возьми сердце мое» станет хэдлайнером фестиваля «День молодежи-2026». Праздник состоится 27 июня на набережной у колеса обозрения. Выступление артиста начнется в 21:00. Кульминацией фестиваля станет всероссийская акция: участники по всей стране зажгут фонарики и установят рекорд России.