Певец Канги выступит на Дне молодежи в Хабаровске

Автор хитов «Просто услышь меня», «Эйя» и «Возьми сердце мое» станет хэдлайнером фестиваля «День молодежи-2026». Праздник состоится 27 июня на набережной у колеса обозрения. Выступление артиста начнется в 21:00. Кульминацией фестиваля станет всероссийская акция: участники по всей стране зажгут фонарики и установят рекорд России.