Выпускной в «Платинум Арене» пройдет без приглашенной звезды

Об этом рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова в эфире программы «Утро с Губернией». «Такой отклик был особый в прошлом году после выпускного. Все [выпускники и родители] сказали, что наши группы настолько закрывают [программу] самостоятельно и самодостаточно, что никакой звезды не нужно», — сказала Татьяна Матвеенкова. В этом году на сцене для выпускников выступят хабаровские группы «МунКейк», «Вишневый коктейль», VITA и многие другие. Также гостей праздника ждет насыщенная программа: интерактивные и фото-зоны, игры, конкурсы и призы.