Масштабная модернизация идет в хабаровской городской больнице № 11 по нацпроекту

Так, в этом году в больнице обновили часть диагностического парка и улучшили условия для пациентов. В частности, там появился новый электрокардиограф стоимостью почти 500 тысяч рублей. Этот аппарат способен сам расшифровывать данные обследования сердца без участия врача. Кроме того, в больницу поступили современные российские холтеры, фиксирующие работу сердца в течение суток и предоставляющие врачам полную картину состояния пациента. Еще был сделан ремонт в приемном покое — там расширили зону ожидания и установили дополнительные кресла. Также в этом году городская больница № 11 получит новое эндоскопическое и гинекологическое оборудование. Поступят в это медицинское учреждение и новые аппараты УЗИ, которые позволят повысить уровень диагностики; тележки для перевозки тяжелых больных и специальная техника для проведения сложных гинекологических операций. Помимо этого, в основном корпусе и гинекологическом отделении заменят три лифта. Все работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».