Одной из сильнейших команд страны на Всероссийском фестивале «Минибаскет-2026» стала сборная Хабаровского края

В Анапе завершился Всероссийский фестиваль «Минибаскет-2026» среди юношей 2013 года рождения. Хабаровский край на турнире представляла сборная команда «Полянка», состоящая из воспитанников спортивных школ «Феникс» из Хабаровска и «Орлан» из Николаевска-на-Амуре. Самые юные баскетболисты края смогли занять 6 место из 24 команд. Два баскетболиста сборной Хабаровского края стали лучшими в индивидуальных зачетах турнира — Матвей Ломака и Николай Важаев — лучшие по перехватам, Матвей Ломака — самый результативный игрок. «Спортсмены из Хабаровска продолжают добиваться больших успехов на всероссийском уровне. Объединившись в одну команду, самые юные баскетболисты из Хабаровска и Николаевска-на-Амуре достойно представили регион, заняв 6 место среди 24 сильнейших команд страны. Хабаровские спортсмены смогли составить серьезную конкуренцию», — отметил председатель президиума Краевой общественной организации «Федерация баскетбола Хабаровского края», Михаил Мезенцев. Ранее в Хабаровск приехал с рабочим визитом исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Андрей Гулякин и его заместитель Анатолий Каширов. Они провели ряд встреч, основными темами которых стало участие команд края в соревнованиях под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола, а также развитие студенческого баскетбола в регионе.