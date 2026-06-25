19 участков загородных трасс обновят в Хабаровском крае в этом году

На эти цели направят около 4 млрд рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и должны завершиться до конца теплого сезона. За ходом ремонтных работ следит заместитель губернатора Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, которая в этот раз осмотрела два участка загородных дорог в Хабаровском районе. Так, на трассе Матвеевка — Смирновка — Галкино под ремонт попал участок с 23 по 30 километр. На его реконструкцию выделено свыше 330 млн рублей. Сейчас подрядчики формируют «дорожную подушку», после чего им предстоит уложить новый асфальт, установить четыре автобусных остановки, светофоры и дорожные знаки, а также нанести разметку. Ирина Горбачева поручила подрядчику увеличить темпы ремонта и завершить свою работу до 1 сентября этого года. К слову, при реконструкции данного участка применяется технология холодного ресайклинга, позволяющая повышать срок службы отремонтированной дороги и делающая ее более прочной. Такую же технологию в этом году применили в ходе ремонта подъездных дорог к селам Дружба и Черная Речка, а также при реконструкции трассы Хабаровск — Казакевичево. Кстати, гарантия на работы с применением такого метода составляет шесть лет, а не пять, как на других объектах. Помимо этого, сейчас ведется ремонт трассы, ведущей к Петропавловскому монастырю. В прошлом году обновили первый семикилометровый участок трассы, а в этом году под реконструкцию попал следующий участок с 7 по 15 километр. Там уже отсыпано свыше 100 тысяч кубометров грунта, а сама дорога была поднята на 20 сантиметров. Сейчас подрядчики приступили к укладке нового асфальта. Ремонт дороги должен завершиться до 20 июля. На него выделено свыше 210 млн рублей. Ирина Горбачева обнаружила, что на трассе до села Петропавловка есть два старых моста, которые остались без ремонта. Она поставила задачу краевому Минтрансу вместе с КГКУ «Хабаровскуправтодор» обследовать оба инженерных сооружения и включить их в план ремонта дорожных объектов на следующий год.