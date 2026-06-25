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Педагог из кадетской школы № 1 представит Хабаровский край в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Юлия Борец, учитель начальных классов кадетской школы № 1 имени Ушакова, представит Хабаровский край в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России». Первый тур заключительного этапа пройдет в Белгородской области — регионе, который представляет учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков — победитель 2025 года. Второй тур пройдет на площадках Москвы и Московской области. В рамках первого.

Юлия Борец, учитель начальных классов кадетской школы № 1 имени Ушакова, представит Хабаровский край в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России». Первый тур заключительного этапа пройдет в Белгородской области — регионе, который представляет учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков — победитель 2025 года. Второй тур пройдет на площадках Москвы и Московской области. В рамках первого тура пройдут испытания «Урок» и «Педагогическое интервью», второго — «Профессиональная мастерская» и «Блицтурнир». Шесть финалистов, которые займут со второго по седьмое место по сумме баллов, получат статус призеров. Лауреат, набравший максимальное количество баллов станет победителем.