Власти Красноярского края взяли под контроль ситуацию с топливом

Как рассказали в краевом правительстве, несмотря на общую стабильность, поступают сигналы о срывах контрактов и отказах поставщиков от участия в тендерах из-за проблем с отгрузкой на НПЗ. Глава правительства поручил подготовить детальный баланс потребностей по всем отраслям, территориям и маркам топлива с учётом текущих и будущих нужд.