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Власти Красноярского края взяли под контроль ситуацию с топливом

Власти ищут способы экономии топлива для социальных учреждений.

Председатель краевого правительства Алексей Медведев провёл оперативное совещание, посвящённое обеспечению региона бензином и дизельным топливом. Основное внимание — поставки для социальных учреждений, муниципалитетов, северных районов и сельских территорий Красноярского края.

Как рассказали в краевом правительстве, несмотря на общую стабильность, поступают сигналы о срывах контрактов и отказах поставщиков от участия в тендерах из-за проблем с отгрузкой на НПЗ. Глава правительства поручил подготовить детальный баланс потребностей по всем отраслям, территориям и маркам топлива с учётом текущих и будущих нужд.

Кроме того, профильным ведомствам предстоит рассчитать варианты экономии горючего, сохранив приоритет социальной сферы и жизнеобеспечения.

Ранее мы сообщали, что на 13,7% за год подорожал бензин в Красноярске.