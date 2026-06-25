Белорусские санатории назвали семь самых популярных процедур у отдыхающих

Стало известно, какие процедуры являются самыми популярными в белорусских санаториях, пишет «Мiнская праўда».
В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно курортному лечению населения обратили внимание на растущую выручку от реализации платных медицинских услуг.
— Это говорит о востребованности в первую очередь лечебно-оздоровительных программ, — прокомментировала представительства Минское областное управление центра Ирина Евсеева.
К наиболее востребованным процедурам можно отнести ударно-волновую терапию, электро-магнитолазеротерапию, карбокситерапию, водогрязелечение, косметологию, SPA и wellness — антистрессовые программы и детокс.
Кстати, ранее «Беларусбанк» раскрыл число санаториев, готовых принять белорусов в кредит.
Между тем вице-премьер Петкевич вспомнила анекдот про «не смогла» из-за ситуации в спорте.