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Белорусские санатории назвали семь самых популярных процедур у отдыхающих

Белорусские санатории назвали топ-7 самых популярных процедур.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие процедуры являются самыми популярными в белорусских санаториях, пишет «Мiнская праўда».

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно курортному лечению населения обратили внимание на растущую выручку от реализации платных медицинских услуг.

— Это говорит о востребованности в первую очередь лечебно-оздоровительных программ, — прокомментировала представительства Минское областное управление центра Ирина Евсеева.

К наиболее востребованным процедурам можно отнести ударно-волновую терапию, электро-магнитолазеротерапию, карбокситерапию, водогрязелечение, косметологию, SPA и wellness — антистрессовые программы и детокс.

Кстати, ранее «Беларусбанк» раскрыл число санаториев, готовых принять белорусов в кредит.

Между тем вице-премьер Петкевич вспомнила анекдот про «не смогла» из-за ситуации в спорте.