В Красноярске проходит фестиваль «Российская студенческая весна»

«Студвесна давно уже вышла за рамки календаря и географии: в каждом уголке нашей страны знают, что творчество объединяет уже целые поколения вне зависимости от времени года. В Год региональных организаций РСМ нам особенно важно создавать условия для каждого студента нашей страны, в рамках которых он сможет не просто представить свой регион, но и найти большую команду единомышленников», — подчеркнул председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский.