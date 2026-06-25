В Красноярске проходит фестиваль «Российская студенческая весна»

XXXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал в Красноярске. Более 3000 студентов собрались в столице региона, чтобы продемонстрировать свои таланты, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Приветствие участникам, организаторам и гостям направил президент России. В обращении Владимир Путин отметил, что фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России.
«Благодаря вам на эту неделю Красноярск станет столицей студенчества и студенческого творчества. В Год единства народов России здесь собрались представители 80 регионов и наши гости из Кыргызстана. Через творчество мы можем показать самобытность каждого народа, но этот язык творчества — единый язык народов России. Пусть Красноярск станет для каждого из вас местом силы. В добрый путь!» — обратился к участникам фестиваля Михаил Котюков.
«Студвесна давно уже вышла за рамки календаря и географии: в каждом уголке нашей страны знают, что творчество объединяет уже целые поколения вне зависимости от времени года. В Год региональных организаций РСМ нам особенно важно создавать условия для каждого студента нашей страны, в рамках которых он сможет не просто представить свой регион, но и найти большую команду единомышленников», — подчеркнул председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский.
Конкурсная программа фестиваля пройдет с 25 по 27 июня. Участникам доступно 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт». Предусмотрено 50 номинаций, включая тематические, посвященные Году единства народов России.
Гости и участники посетят национальный парк «Красноярские Столбы», мемориальный комплекс В. П. Астафьева в селе Овсянка, Музейный центр «Площадь Мира» и Национальный центр «Россия» на Енисее. Также в дни фестиваля будет организована работа фестивального городка на территории ледового дворца «Кристалл».
Церемонии награждения и подведения итогов фестиваля пройдут 28 июня.
Напомним, в прошлом году на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» делегация Красноярского края завоевала девять наград в семи номинациях, в том числе второе место в номинации «Региональная программа». В командном зачете регион занял шестую позицию.
Справка.
«Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом программы поддержки и развития молодежного творчества. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России.