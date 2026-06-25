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Учительница в США изнасиловала школьника

В Соединенных Штатах арестовали учительницу из штата Кентукки, которая совратила школьника. 29-летнюю Рэйчел Клемент, которая работала в школе округа Хендерсон, взяли под стражу во вторник, 23 июня. Об этом сообщает Eyewitness News.

В Соединенных Штатах арестовали учительницу из штата Кентукки, которая совратила школьника. 29-летнюю Рэйчел Клемент, которая работала в школе округа Хендерсон, взяли под стражу во вторник, 23 июня. Об этом сообщает Eyewitness News.

Уточняется, что ее обвинили в двух эпизодах использования электронных средств связи для склонения несовершеннолетнего к сексуальной активности, изнасиловании и подделке вещественных доказательств.

В свою очередь представитель школьного округа Хендерсон заявил, что учительницу уже уволили без права дальнейшей работы в округе, говорится в материале.

Ранее стали известны подробности о преступлениях американской учительницы Джули Риццителло. Ее обвинили в совращении двух школьников: по данным следствия, с одним она вступала в интимную связь в 2017 году, с другим — в 2024-м.

Сотрудники полиции в США арестовали учительницу, которая вступила в интимную связь с 16-летним подростком — она несколько раз совратила его в школе. Тревогу забила мать подростка: она обнаружила в его телефоне переписку с учительницей.

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