Учительница в США изнасиловала школьника

В Соединенных Штатах арестовали учительницу из штата Кентукки, которая совратила школьника. 29-летнюю Рэйчел Клемент, которая работала в школе округа Хендерсон, взяли под стражу во вторник, 23 июня. Об этом сообщает Eyewitness News.
Уточняется, что ее обвинили в двух эпизодах использования электронных средств связи для склонения несовершеннолетнего к сексуальной активности, изнасиловании и подделке вещественных доказательств.
В свою очередь представитель школьного округа Хендерсон заявил, что учительницу уже уволили без права дальнейшей работы в округе, говорится в материале.
Ранее стали известны подробности о преступлениях американской учительницы Джули Риццителло. Ее обвинили в совращении двух школьников: по данным следствия, с одним она вступала в интимную связь в 2017 году, с другим — в 2024-м.
Сотрудники полиции в США арестовали учительницу, которая вступила в интимную связь с 16-летним подростком — она несколько раз совратила его в школе. Тревогу забила мать подростка: она обнаружила в его телефоне переписку с учительницей.