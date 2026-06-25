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Полицейские задержали подростка за нарушение «комендантского часа» в Шахунье

13-летний школьник нарушил «комендантский час».

Источник: Живем в Нижнем

Жительницу Шахуньи привлекли к административной ответственности за то, что ее сын оказался на улице в запрещенное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

13-летнего школьника, нарушившего «комендантский час», поймали полицейские. Они установили личность подростка и незамедлительно доставили его домой.

За неисполнение обязанностей по воспитанию на женщину составили протокол.

Ранее мы писали, что мигрантов-нарушителей обнаружили во время рейда в кафе Нижнего Новгорода.