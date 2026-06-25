В Крыму сокращают курсирование поездов «Таврия»

Теперь ежедневно из Крыма и в Крым будут ходить семь поездов, а именно: поезд № ⅞ — Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 — Москва — Симферополь, № 91/92 — Москва — Севастополь, № 315/316 — Адлер — Симферополь, № 179/180 — Санкт-Петербург — Евпатория (с прицепным вагоном № 409/410 Псков — Чудово, который курсирует по датам), № 453/454 — Москва — Симферополь (с прицепным вагоном № 403/404 Курск — Белгород, который ходит через день), а также № 167/168 — Москва — Симферополь (двухэтажный, раз в четыре дня) и № 17/18 — Москва — Симферополь (одноэтажный, три раза в четыре дня).