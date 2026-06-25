ООО «Мелт» вложит 3,1 млрд рублей в сталелитейный комплекс в Ростовской области

ООО «Мелт» к концу 2027 года запустит в Ростовской области сталелитейный комплекс на базе металлургического завода, ранее принадлежавшего финансово-промышленной группе МАИР и прекратившего работу в 2009 году. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в правительстве Ростовской области.