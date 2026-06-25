Новый закон о микрогенерации вряд ли приведет к бурному росту ВИЭ на Урале

Само понятие микрогенерации введено в российское законодательство 2019 году, когда гражданам впервые позволили продавать в сеть излишки энергии от собственных солнечных панелей. Новый закон развивает этот механизм и снимает два основных ограничения: во-первых, предельный объем выдачи энергии в сеть теперь может быть выше потолка в 15 киловатт, зафиксированного ранее, во-вторых, устанавливать оборудование для микрогенерации разрешено уже не только на частных домах, но и на многоквартирных и общественных зданиях, поясняет старший преподаватель Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов. Кстати, важно, что доход от продажи излишков энергии освобожден от НДФЛ.