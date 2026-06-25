Новый закон о микрогенерации вряд ли приведет к бурному росту ВИЭ на Урале

Недавно Госдума приняла поправки в ФЗ-35 «Об электроэнергетике», которые расширяют возможности микрогенерации. Эксперты «РГ» рассказали, станет ли это стимулом для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, в том числе на Урале.
Лимиты сняты.
Само понятие микрогенерации введено в российское законодательство 2019 году, когда гражданам впервые позволили продавать в сеть излишки энергии от собственных солнечных панелей. Новый закон развивает этот механизм и снимает два основных ограничения: во-первых, предельный объем выдачи энергии в сеть теперь может быть выше потолка в 15 киловатт, зафиксированного ранее, во-вторых, устанавливать оборудование для микрогенерации разрешено уже не только на частных домах, но и на многоквартирных и общественных зданиях, поясняет старший преподаватель Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов. Кстати, важно, что доход от продажи излишков энергии освобожден от НДФЛ.
По словам заведующего базовой кафедрой «Технологии ветроэнергетики» Ульяновского государственного технического университета Дмитрия Степанова, ограничения были обусловлены тем, что 15 кВт — это стандартная максимальная мощность присоединения для индивидуальных домов, при которой не требуется проект электроснабжения участка и до 1 июля 2022 года действовала льготная цена подключения −550 рублей за один объект.
— Теперь граница предельной выдаваемой в сеть мощности будет определяться постановлениями правительства России, что позволит значительно быстрее реагировать на требования рынка. Пока речь идет об ограничении в 150 кВт, но в дальнейшем и оно может быть пересмотрено. Стоит учесть, что данное ограничение действует лишь на выдачу мощности в сеть, а не на мощность самого объекта микрогенерации, — поясняет эксперт.
Что это дает гражданам и бизнесу?
Владельцы солнечных панелей смогут производить электроэнергию для собственных нужд и продавать излишки в сеть по «зеленому» тарифу.
— Документ существенно упрощает жизнь владельцам солнечных панелей и небольших ветрогенераторов: теперь они получают возможность не только производить электроэнергию для собственных нужд, но и продавать излишки в сеть по «зеленому» тарифу. Это создает реальные экономические стимулы для тех, кто готов инвестировать в собственную генерацию, — считает ассистент факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Ярослав Климов.
По мнению Дмитрия Степанова, появится возможность строить более мощные объекты микрогенерации и получать доход. Скажем, собственники квартир в многоэтажках смогут за счет возобновляемых источников не только повысить энергоэффективность своего дома, но и заработать на общие нужды МКД, благоустройство и т. д.
Глобальные перспективы.
Автор канала «GARINISCH Водородные технологии» Игорь Артеменко считает, что закон открывает перспективу массового роста числа домохозяйств с солнечными панелями и развития общественных микро-солнечных электростанций, что, в свою очередь, обеспечит экологический эффект: известно, что производство одного гигаватта на тепловой электростанции сопровождается выбросом примерно 700 тонн СО2, а ВИЭ помогают эти выбросы уменьшить.
— Россия, как и другие страны, заинтересована в сокращении своего углеродного следа и выполнении международных климатических соглашений. Инвестиции в «зеленую» энергетику могут создать новые рабочие месте и способствовать технологическому развитию, — отмечает профессор Финансового университета Сергей Толкачев.
— Из сегмента частных домов микрогенерация начинает двигаться в сторону МКД, коммерческой недвижимости, соцобъектов и промышленных площадок, — подтверждает гендиректор холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — Но важно не переоценивать масштаб эффекта. Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России в 2024 году составила лишь 1,17 процента, а в потреблении — 1,19. Главный эффект закона скорее всего будет не в резком приросте установленной мощности, а в расширении числа экономически оправданных сценариев.
По ее мнению, в российских условиях ВИЭ и микрогенерация — это прежде всего инструмент повышения надежности, снижения потерь, частичного замещения дорогой сетевой электроэнергии и повышения энергетической автономности потребителя. То есть наибольший смысл они имеют там, где топливо дорого либо есть сетевые ограничения или дефицит мощности, а также в случаях, когда цена технологического простоя очень высока.
В частности, в Уральском округе, который пока заметно отстает в развитии ВИЭ от многих других территорий, эксперты такой потенциал видят. Игорь Артеменко отмечает, что Заполярье перспективно в плане развития ветроэнергетики, а южные районы, в частности, Челябинская область, где достаточно высокая инсоляция, — солнечной. К тому же вузы Екатеринбурга и Челябинска успешно готовят специалистов в области ВИЭ, а также разрабатывают оборудование. Так, в ЮУрГУ создали вертикально-осевую самораскручивающуюся ветроустановку, способную работать при малой скорости ветра, а ученые УрФУ недавно сообщили о разработке органических солнечных панелей, гибких и прочных.
Киловатты от энтузиастов.
Что тормозит развитие микрогенерации в стране и регионе? Одним из главных факторов доцент кафедры автоматизированных электрических систем УрФУ, член научно-технического совета ЕЭС в секции микрогенерации Владислав Самойленко называет климат: в Свердловской области солнечных дней все же не очень много, хотя есть и весьма эффективные районы — тот же Артинский, где как раз активно развивается солнечная энергетика.
— Второй тормоз заключается в том, что технологии ВИЭ до сих пор достаточно дороги: полноценная система на один частный дом стоит от одного до трех миллионов рублей, то есть это весомая статья затрат даже для обеспеченных слоев населения, приобретающих коттеджи, — продолжает ученый. — Третья проблема связана с тем, что присоединение объектов микрогенерации к электрической сети в России пока идет непросто, процедура и технология не отлажены.
В частности, при подключении таких объектов требуется замена обычных приборов учета на двунаправленные — в противном случае выдача электроэнергии в сеть будет учитываться как потребление. К тому же покупать энергию у населения дороже, чем на оптовом рынке, гарантирующий поставщик не имеет права, а продавать ее по оптовой цене невыгодно самим владельцам объектов микрогенерации. Так что пока развитие ВИЭ — в основном дело энтузиастов, причем небедных, резюмирует Самойленко.
ВИЭ на фактории.
Тем не менее, по мнению Ольги Квашенкиной, это нишевый, но растущий сегмент: перспективны крышная солнечная генерация, малые ветроустановки, гибридные системы с накопителями, локальные микросети для бизнеса и объектов критической инфраструктуры. И, хотя Уральский округ в силу своей промышленной специфики и сложившейся структуры «большой» энергетики лидером по развитию микрогенерации не станет, она может быть полезна не только для домохозяйств, но и для небольших производств, складских, торговых и других объектов.
Для серьезного прорыва нужны масштабные меры поддержки и снижение стоимости оборудования.
— Здание, промышленная площадка, парковка, логистический центр или удаленный объект получают возможность закрывать часть нагрузки на месте, снижать давление на сети и крупную генерацию, уменьшать потери, иметь резерв и управлять собственным энергопрофилем. В перспективе это движение к интеллектуальным распределенным энергосистемам, где генерация, накопители, нагрузка, учет и управление собираются в единый рабочий контур, — рисует будущее руководитель консультационных проектов АНО «Центр Энерджинет» Владислав Южаков.
В частности, в том же Уральском округе есть значительные территории с низким уровнем электрификации или высокой стоимостью электроэнергии из-за удаленности. Микрогенерация на основе ВИЭ может стать оптимальным решением для обеспечения таких районов надежным и недорогим электричеством, считает Сергей Толкачев.
— В то же время серьезного прорыва в ближайшие годы ожидать не стоит — для этого нужны более масштабные меры поддержки и снижение стоимости оборудования. В целом закон создает необходимые правовые условия для развития микрогенерации. Насколько активно этим воспользуются граждане и бизнес, будет зависеть от экономической эффективности таких проектов и доступности технологий на местном рынке, — резюмирует Ярослав Климов.
ЦИФРА.
13 объектов микрогенерации присоединены к сетям «Россети Урал» в 2022—2026 годах в Свердловской области, в том числе три в Екатеринбурге.