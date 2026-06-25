В аэропорту Большое Савино задерживается вылет трёх рейсов

Вылет трёх рейсов из аэропорта Большой Савино задерживается, сообщает онлайн-табло аэропорта.
В пермском аэропорту 25 июня задерживается вылет рейса в Анталию и двух рейсов в Сочи. Самолёт в Анталию должен был вылететь в 03:40, время перенесли на 14:45. В Сочи по расписанию рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 05:05, авиакомпании «Победа» в 05:50. Их вылет перенесли соответственно на 13:45 и 13:15.
Задерживается прилёт пяти рейсов из Анталии, Сочи, Шарм-эль-Шейха и Усинска. Самолёт из Анталии по расписанию должен был прилететь в 02:10, сейчас указано расчётное время прибытия в 13:04. О причинах изменений в расписании не сообщается.
Напомним, 23 июня в Пермском крае вводился план «Ковёр», а в аэропорту Большое Савино действовали временные ограничения для обеспечения безопасности полётов.