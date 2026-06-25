Лукашенко обратился к народу Словении, сказав чего хочет Минск

Так, белорусский лидер 25 июня от себя лично и от имени всех белорусов поздравил народ Словении с их национальным праздником — Днем государственности. Лукашенко подчеркнул, что эта дата является для словенцев символом важного исторического выбора. Также она отражает их стремление к самостоятельному пути и утверждению персонального места в мире. Глава государства назвал эту дату также олицетворением бережного отношения к богатому культурному наследию, духовным корням и родному языку.