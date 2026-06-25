Лукашенко обратился к народу Словении, сказав чего хочет Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер 25 июня от себя лично и от имени всех белорусов поздравил народ Словении с их национальным праздником — Днем государственности. Лукашенко подчеркнул, что эта дата является для словенцев символом важного исторического выбора. Также она отражает их стремление к самостоятельному пути и утверждению персонального места в мире. Глава государства назвал эту дату также олицетворением бережного отношения к богатому культурному наследию, духовным корням и родному языку.
Лукашенко обратил внимание на то, что народы Беларуси и Словении объединяет близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Он вспомнил об опыте прошлых лет и рассказал, к чему стремится Беларусь в отношениях со Словенией.
— Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах, — подчеркнул белорусский президент.
Тем временем Песков раскрыл, планируется ли визит Александра Лукашенко в Москву в ближайшее время.
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