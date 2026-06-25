Молодёжь Прикамья в конкурсе «Человек Труда» поборется за лидерство

Молодые профессионалы Прикамья смогут побороться за лидерство в конкурсе профессионального мастерства «Человек труда».
Стартовал приём заявок на II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Человек Труда». Состязание будет проходить с 3 по 6 сентября во время Всероссийского форума рабочей молодежи, который будет организован в XIV раз.
К участию в конкурсе приглашены молодые рабочие и инженеры. Претендовать на победу также смогут наставники и лидеры производственных коллективов со всей России.
Ожидается, что в этом году во Всероссийской форуме рабочей молодёжи примут участие около 400 молодых и перспективных специалистов главных предприятий России. Главная тема состязаний — развитие работающих молодых специлистов, формирование современных подходов к кадровой политике в реальном секторе экономики. Заявки можно подавать до 3 июля 2026 года по ссылке.
В Перми испытания состоятся в Молодёжном центре «Кристалл».
Участники будут показывать своё мастерство и проявлять свои профессиональные навыки в четырёх номинациях, которые представляют четыре актуальных направления современного производства.
Номинация «Профессионал года» учреждена для участников рабочих профессий. За звание лучших поборются специалисты по качеству, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочники. Им предстоит в моменте находить решение практических производственных задач, демонстрируя не только знания, но и навыки действий в реальных рабочих ситуациях.
Номинация «Наставник года» выявит лучших молодых руководителей и специалистов, которые призваны помогать новичкам осваивать профессию, передавать молодым опыт и формировать сильные команды.
Номинация «Лидер года» даст возможность проявить себя председателям молодёжных советов предприятий, муниципальных, региональных и отраслевых объединений, а также молодежных советов при профсоюзных организациях. В этой номинации для оценки важны будут управленческие и лидерские качества претендентов на победу, а также навыки в организации работы и привлечении молодёжи.
Номинация «Созидатель года» учреждена для общественников — тех сотрудников предприятий, которые реализуют инициативы общественно-значимого звучания, которые актуальны на уровне предприятий, городов и регионов.
Проект действует для повышения престижа рабочих профессий и поддержки молодых специалистов, которые уже сегодня вносят вклад в развитие промышленности, производства и социальной сферы. Подать заявку могут представители предприятий и организаций в возрасте от 18 до 35 лет.