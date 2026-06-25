Молодёжь Прикамья в конкурсе «Человек Труда» поборется за лидерство

Номинация «Лидер года» даст возможность проявить себя председателям молодёжных советов предприятий, муниципальных, региональных и отраслевых объединений, а также молодежных советов при профсоюзных организациях. В этой номинации для оценки важны будут управленческие и лидерские качества претендентов на победу, а также навыки в организации работы и привлечении молодёжи.