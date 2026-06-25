Девочки-подростки перевернулись на минивэне в Красноярском крае

В Богучанском округе сегодня ночью произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, сообщает ГАИ Красноярского края.
По предварительным данным, 17-летняя девочка, не имея прав, села за руль автомобиля Toyota FunCargo своей тёти и отправилась кататься с приятельницей. В какой-то момент юная водительница не справилась с управлением и допустила опрокидывание минивэна.
В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в больницу.
«В ходе разбирательства госавтоинспекторы установили, что подросток взяла ключи от автомобиля без разрешения тёти. В отношении родственницы составлен административный материал, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в полиции.