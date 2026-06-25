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Военнослужащий ВВО под обстрелом вывел колонну и получил медаль Суворова

Ефрейтор обеспечил вывод колонны и доставку грузов под обстрелом.

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, ефрейтор Дмитрий Волохин награждён медалью Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По данным ведомства, с первых дней он выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. Во время одной из перевозок колонна под его руководством попала под артиллерийский обстрел.

Несмотря на обстановку, военнослужащий организовал движение техники с материальными средствами в назначенный район без потерь личного состава и груза. После прибытия он оперативно обеспечил выгрузку боеприпасов и других материальных средств, что позволило поддержать подразделения, выполнявшие боевые задачи.

За проявленные профессионализм, отвагу и мужество ефрейтор Волохин удостоен государственной награды — медали Суворова.