Военнослужащий ВВО под обстрелом вывел колонну и получил медаль Суворова

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, ефрейтор Дмитрий Волохин награждён медалью Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По данным ведомства, с первых дней он выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. Во время одной из перевозок колонна под его руководством попала под артиллерийский обстрел.
Несмотря на обстановку, военнослужащий организовал движение техники с материальными средствами в назначенный район без потерь личного состава и груза. После прибытия он оперативно обеспечил выгрузку боеприпасов и других материальных средств, что позволило поддержать подразделения, выполнявшие боевые задачи.
За проявленные профессионализм, отвагу и мужество ефрейтор Волохин удостоен государственной награды — медали Суворова.