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Знаменитое озеро лотосов в Галкино станет жемчужиной туризма Хабаровского района

Территорию благоустроят и сохранят экологию.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе полным ходом идут работы по благоустройству одной из самых живописных природных локаций — озера лотосов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект стартовал по поручению губернатора края Дмитрия Демешина и призван превратить стихийное место отдыха в цивилизованную туристическую зону.

Строительная бригада уже приступила к обустройству подъездных путей. Специалисты профилируют и отсыпают скальным грунтом 230-метровый участок дороги от поворота непосредственно к водной глади. Кроме того, ведется подготовка разворотного кармана площадью 200 кв.м., чтобы автолюбителям было удобно разъезжаться. Параллельно очищается от мусора прибрежную зону, где вскоре появится пешеходный маршрут.

Вопрос с утилизацией отходов также решен: на территории уже подготовили площадку для сбора ТКО, закуплены специальный контейнер и сетка для пластика, налажен график вывоза мусора.

Уже даны заказы на установку малых архитектурных форм. В ближайшее время здесь появятся четыре скамейки для отдыха и надежные ограничители проезда, которые защитят газоны от автомобилей. Для гостей разрабатываются информационные аншлаги с правилами поведения у воды и навигационные таблички. Их эскизы уже переданы дизайнерам.

— Отдельно хочу сказать про экологию. Тропу на противоположном берегу мы будем посыпать не щебнем, а древесной щепой. Это натуральный материал, он сохраняет почву и смотрится органично в природной среде. В планах — сделать деревянный мостик через ручей. Чтобы прогулка у воды была не только красивой, но и безопасной, — прокомментировала врип главы администрации Хабаровского района Валентина Четверикова.

Добавим, что озеро лотосов давно считается неофициальным символом Хабаровского района. После завершения всех работ оно получит статус полноценной эко-рекреационной зоны.