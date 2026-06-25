Знаменитое озеро лотосов в Галкино станет жемчужиной туризма Хабаровского района

— Отдельно хочу сказать про экологию. Тропу на противоположном берегу мы будем посыпать не щебнем, а древесной щепой. Это натуральный материал, он сохраняет почву и смотрится органично в природной среде. В планах — сделать деревянный мостик через ручей. Чтобы прогулка у воды была не только красивой, но и безопасной, — прокомментировала врип главы администрации Хабаровского района Валентина Четверикова.