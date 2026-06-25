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Курский областной перинатальный центр получил новое оборудование

Оно позволит медикам диагностировать аллергии и определять уровень гормонов у пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование поступило в лабораторию Курского областного перинатального центра при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Курской области.

Учреждение получило планшетный фотометр-анализатор для иммуноферментного анализа. Этот высокотехнологичный прибор помогает специалистам еще точнее и быстрее проводить исследования. С его помощью врачи могут выявить антигены и антитела к инфекционным агентам, диагностировать аллергии, определить уровень гормонов, оценить иммунный статус и многое другое.

Ключевое преимущество этого аппарата — высокая скорость работы: измерение 96-луночного микропланшета занимает всего 5 секунд. Большая внутренняя память хранит до 10 тысяч результатов исследований образцов. Расчет происходит автоматически, данные выводятся на экран.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.