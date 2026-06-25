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МТС ускорила интернет для городского выпускного на ВДНХ

МТС ускорила работу мобильной сети на ВДНХ, где в ночь с 26 на 27 июня пройдет общегородской московский выпускной для столичных школьников. Для обеспечения участников мероприятия качественной связью и скоростным мобильным интернетом, компания установила на территории выставочного комплекса дополнительное телекоммуникационное оборудование.

МТС ускорила работу мобильной сети на ВДНХ, где в ночь с 26 на 27 июня пройдет общегородской московский выпускной для столичных школьников. Для обеспечения участников мероприятия качественной связью и скоростным мобильным интернетом, компания установила на территории выставочного комплекса дополнительное телекоммуникационное оборудование.

В этом году для участия в городском выпускном зарегистрировались 50 тысяч человек. Чтобы справиться со значительным ростом трафика, компания установила на территории выставочного комплекса передвижную базовую станцию. Это позволило вдвое расширить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета примерно на треть. Благодаря установке дополнительного оборудования участники праздника смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях с места события.

На празднике выступят более 60 артистов, которых выбрали сами выпускники. Для проведения мероприятия на территории выставочного комплекса организованы различные интерактивные зоны на разный вкус — от иммерсивных шоу до ночных экскурсий.

Городской выпускной организован при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.