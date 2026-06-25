МТС ускорила интернет для городского выпускного на ВДНХ

В этом году для участия в городском выпускном зарегистрировались 50 тысяч человек. Чтобы справиться со значительным ростом трафика, компания установила на территории выставочного комплекса передвижную базовую станцию. Это позволило вдвое расширить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета примерно на треть. Благодаря установке дополнительного оборудования участники праздника смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях с места события.