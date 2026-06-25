В общежитиях Камышина и Волжского прошли масштабные рейды

Так, в частности, по двум лицевым счетам контролёрами было ограничено энергоснабжение, у одного нарушителя арестовано имущество, в отношении собственников комнат и квартир вынесены запреты на регистрационные действия с недвижимостью. Кроме того, из-за накопленных долгов за свет в отношении трудоустроенных граждан приняты постановления об обращении взыскания на заработную плату.