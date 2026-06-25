В общежитиях Камышина и Волжского прошли масштабные рейды

В Волгоградской области энергетики совместно с судебными приставами провели выездные рейды по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию, проживающих в муниципальных общежитиях Волжского и Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт», по итогам проверки более 30 адресов к должникам применены все возможные взыскания — от ограничения ресурса до ареста имущества.
Так, в частности, по двум лицевым счетам контролёрами было ограничено энергоснабжение, у одного нарушителя арестовано имущество, в отношении собственников комнат и квартир вынесены запреты на регистрационные действия с недвижимостью. Кроме того, из-за накопленных долгов за свет в отношении трудоустроенных граждан приняты постановления об обращении взыскания на заработную плату.
Пока что на путь исправления встал лишь один из должников в Волжском — он полностью погасил задолженность на месте через систему быстрых платежей (оплата по QR-коду).
Те, кого во время рейда не оказалось дома, вызваны в отдел судебных приставов для проведения исполнительных действий.
Особое внимание — муниципалитету.
По данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», наибольший объем долгов сконцентрирован в общежитиях Камышина по ул. 11 квартал.
— Только по трём домам суммарная задолженность достигает почти 12 млн рублей, — сообщают специалисты организации. — Долг по д. № 1 составляет 1,39 млн руб., д. № 2 — 3,01 млн руб.,;д. № 3 — 7,48 млн руб.
Отметим, что согласно Жилищному кодексу, ответственность за коммунальные платежи лежит не только на нанимателях, но и на наймодателе — органах местного самоуправления, предоставивших жилье по договорам соцнайма.
— Мы призываем муниципалитеты активнее включаться в работу с задолженностью, которая копится в их помещениях, — отметили в пресс-службе компании.
Рекомендации для потребителей.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает собственникам и нанимателям: чтобы избежать накопления долгов и последующих санкций, необходимо:
• своевременно передавать показания приборов учета;
• информировать поставщика о временном отсутствии жильцов или выбытии;
• до 15 числа каждого месяца производить оплату потребленной электроэнергии.
Игнорирование этих правил ведет к росту задолженности, принудительному отключению электроэнергии, судебным издержкам и ограничениям на выезд или сделки с имуществом.