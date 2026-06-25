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Цены на бензин и ДТ в Волгограде и области выросли 0,3−0,5%

За неделю цены на бензин и дизельное топливо в Волгоградской области прибавили от 18 копеек до 1,05 рубля за литр.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградстат сообщил об очередном росте цены на бензин и дизельное топливо, который автомобилисты уже заметили на заправках Волгоградской области на неделе с 16 по 22 июня 2026 года. Солярка подорожала на 0,5%, автомобильный бензин — на 0,3%. В зависимости от марки топливо прибавило в цене от 18 копеек до рубля за литр. В лидерах на этой неделе оказалось высокооктановое топливо — цена на бензин АИ-98 выросла на 1 рубль 5 копеек за литр.

Так цена на ДТ в Волгоградской области за неделю выросла на 35 копеек до 76,42 рубля за литр. Заправить бензин марки АИ-92 можно в среднем по 64,60 рубля, АИ-95 — по 71,69 рубля. Эти марки прибавили в цене по 18 копеек за литр. АИ-98 и АИ-100 в среднем по официальным данным стоят 93,91 рубля за литр. Это средняя цена по региону, на электронных табло АЗС в областном центре уже совсем другие цены.

Так, на популярных заправках в Волгограде водители заправляются «соткой» уже по 96 рублей, АИ-95 стоит более 72 рублей, ДТ- 77,88 рубля за литр.

Напомним, с 23 июня в Волгоградской области ввели ограничения на продажу бензина и лимит в 30 литров на одну заправку. Водителей просят не запасать топливо впрок.

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