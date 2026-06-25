Цены на бензин и ДТ в Волгограде и области выросли 0,3−0,5%

Так цена на ДТ в Волгоградской области за неделю выросла на 35 копеек до 76,42 рубля за литр. Заправить бензин марки АИ-92 можно в среднем по 64,60 рубля, АИ-95 — по 71,69 рубля. Эти марки прибавили в цене по 18 копеек за литр. АИ-98 и АИ-100 в среднем по официальным данным стоят 93,91 рубля за литр. Это средняя цена по региону, на электронных табло АЗС в областном центре уже совсем другие цены.