В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День молодежи

Ранее мы писали, что в День молодежи более 40 российских регионов закроют розничную продажу алкоголя. Запрет затронет огромную территорию: от Краснодарского края до Камчатки. Спиртное нельзя будет купить в Московской, Ленинградской, Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Дагестане. Ограничения коснутся новых регионов и автономных округов.