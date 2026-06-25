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В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День молодежи

В Екатеринбурге 27 июня во время празднования Дня молодежи ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Ограничения будут действовать с 08.00 до 23.00:

в Парке Маяковского; в переулке Базовом (от Яламова до Машинной); на улице Ткачей; в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.

Сами мероприятия стартуют в 10.00 и продлятся до 22.00 на основной площадке — в ЦПКиО. Фестивали, относящиеся ко Дню молодежи, будут проходить сразу на нескольких локациях: детского творчества и хореографического искусства, «Екатеринбург — город молодежи», «Гордость России», «Мечта России», «Молодежь России» и «Единство России». Завершится программа выступлением хедлайнера «Бурито» в 20.00.

Ранее мы писали, что в День молодежи более 40 российских регионов закроют розничную продажу алкоголя. Запрет затронет огромную территорию: от Краснодарского края до Камчатки. Спиртное нельзя будет купить в Московской, Ленинградской, Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Дагестане. Ограничения коснутся новых регионов и автономных округов.

Магазинам, которые нарушат региональные законы, грозят крупные штрафы, при этом ограничения касаются только розничной торговли и не всегда распространяются на кафе и рестораны.