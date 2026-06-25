Тиктокерша из Красноярска пожаловалась на пикаперов в центре города (видео)

Среди комментариев под видео появились такие сообщения: «Господи, спасибо, что хоть кто-то об этом сказал! Это просто омерзительно», «Я сегодня еду в центр с подругой бургеры есть, мне страшно теперь», «Ок, в центр не ездим» и «Хорошо, что я не выхожу из дома».