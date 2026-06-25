Тиктокерша из Красноярска пожаловалась на пикаперов в центре города (видео)

В социальных сетях набирают популярность ролики, в которых авторы снимают знакомства с незнакомыми людьми на улицах. Однако такой контент нравится не всем. Тиктокерша из Красноярска с ником Angela раскритиковала местных пикаперов после неприятного опыта в центре города. Ее видео собрало более 200 тысяч просмотров и около 19,5 тысячи лайков.
По словам блогерши, недавно она гуляла в центре Красноярска вместе с подругой, когда к ним подошла компания из нескольких молодых людей. Парни пытались завязать знакомство, параллельно снимая все происходящее на телефон. Девушки же никакой заинтересованности в общении с пикаперами не проявили и попросили молодых людей отстать от них, но те просьбу красноярок проигнорировали.
В итоге тиктокерше и ее подруге пришлось искать помощи у прохожих, просить людей убедить компанию незнакомцев прекратить съемку и удалить видео.
В своем ролике Angela отметила, что подобный формат знакомств грубо нарушает личные границы девушек:
«Это не просто шутки, не просто контент. Они нарушают границы других людей. Пожалуйста, не нарушайте наши границы!» — заявила блогерша.
История вызвала активное обсуждение. Многие пользовательницы поддержали красноярку и признались, что также негативно относятся к подобным способам знакомств и съемке без согласия.
Среди комментариев под видео появились такие сообщения: «Господи, спасибо, что хоть кто-то об этом сказал! Это просто омерзительно», «Я сегодня еду в центр с подругой бургеры есть, мне страшно теперь», «Ок, в центр не ездим» и «Хорошо, что я не выхожу из дома».
Напомним, прошлым летом красноярцы активно жаловались в сети на уличных фотографов-разводил, которые также орудовали в центре города.
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