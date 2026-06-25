Вывезенные из Крыма татарстанские дети находятся в безопасности

Об этом сообщил Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что детей, отдыхавших в Артеке, Форосе и Алуште, переместили в поселок Сукко.
Кадыров добавил, что дети обеспечены питанием, по дороге были остановки для отдыха и приема пищи. Сам министр находится в Анапе, осуществлял встречу, прием детей.
«Благодарим базу, которая пошла навстречу и предоставила возможность принять единовременно около 550 человек в условиях разгара летнего сезона. Мы в сотрудничестве с руководством базы контролируем: качество питания; условия расселения; безопасность детей; программу. Уважаемые родители. Мы понимаем ваше беспокойство, читаем все ваши комментарии, решаем каждый вопрос. Лично нахожусь на территории лагеря, своими глазами вижу условия проживания и могу вас заверить: ваши дети в безопасности. Буду держать вас в курсе», — отметил Кадыров.