Вывезенные из Крыма татарстанские дети находятся в безопасности

«Благодарим базу, которая пошла навстречу и предоставила возможность принять единовременно около 550 человек в условиях разгара летнего сезона. Мы в сотрудничестве с руководством базы контролируем: качество питания; условия расселения; безопасность детей; программу. Уважаемые родители. Мы понимаем ваше беспокойство, читаем все ваши комментарии, решаем каждый вопрос. Лично нахожусь на территории лагеря, своими глазами вижу условия проживания и могу вас заверить: ваши дети в безопасности. Буду держать вас в курсе», — отметил Кадыров.