Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вывезенные из Крыма татарстанские дети находятся в безопасности

Дети из Татарстана, вывезенные из Крыма по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, находятся в безопасности.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщил Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детей, отдыхавших в Артеке, Форосе и Алуште, переместили в поселок Сукко.

Кадыров добавил, что дети обеспечены питанием, по дороге были остановки для отдыха и приема пищи. Сам министр находится в Анапе, осуществлял встречу, прием детей.

«Благодарим базу, которая пошла навстречу и предоставила возможность принять единовременно около 550 человек в условиях разгара летнего сезона. Мы в сотрудничестве с руководством базы контролируем: качество питания; условия расселения; безопасность детей; программу. Уважаемые родители. Мы понимаем ваше беспокойство, читаем все ваши комментарии, решаем каждый вопрос. Лично нахожусь на территории лагеря, своими глазами вижу условия проживания и могу вас заверить: ваши дети в безопасности. Буду держать вас в курсе», — отметил Кадыров.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше