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Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 25 июня

Корональная дыра на Солнце необычной формы вызвала магнитную бурю.

Источник: Комсомольская правда

На Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Как сообщили ученые, геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и усилилось до уровня бури примерно за три часа до публикации прогноза. Причина — быстрый рост скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце необычной формы.

Событие было спрогнозировано накануне, и сейчас, по оценкам специалистов, примерно пик активности, выше которого она уже не поднимется.

Тем временем, обращают внимание специалисты, июнь проходит по умеренному графику.