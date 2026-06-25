Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 25 июня

На Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Как сообщили ученые, геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и усилилось до уровня бури примерно за три часа до публикации прогноза. Причина — быстрый рост скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце необычной формы.