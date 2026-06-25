На улице Костина в Астрахани отремонтировали тротуар

«В Астрахани многие улицы нуждаются в ремонте. Обновить все и сразу невозможно, поэтому в перечень мы поэтапно включаем объекты с высокой нагрузкой. Улица Костина ведет от канала Варвация к центральной набережной. В теплый сезон здесь ежедневно проходят сотни астраханцев и гостей города, многие — с колясками и детьми. До ремонта на некоторых участках тротуара не было вообще — только грунт и грязь в непогоду. Сейчас специалисты уложили 1,5 тысячи квадратных метров плитки с обеих сторон дороги», — рассказал глава Астрахани Игорь Редькин.