На улице Костина в Астрахани отремонтировали тротуар

Ремонт тротуара на улице Костина в Астрахани провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«В Астрахани многие улицы нуждаются в ремонте. Обновить все и сразу невозможно, поэтому в перечень мы поэтапно включаем объекты с высокой нагрузкой. Улица Костина ведет от канала Варвация к центральной набережной. В теплый сезон здесь ежедневно проходят сотни астраханцев и гостей города, многие — с колясками и детьми. До ремонта на некоторых участках тротуара не было вообще — только грунт и грязь в непогоду. Сейчас специалисты уложили 1,5 тысячи квадратных метров плитки с обеих сторон дороги», — рассказал глава Астрахани Игорь Редькин.
Также на улице обновляют проезжую часть. Первый слой асфальта уже готов. Специалистам осталось уложить второй, затем нанести разметку и установить знаки.
В этом сезоне специалисты также ремонтируют улицы Коммунистическую, Боевую, Володарского, Пугачева, участки улиц Адмиралтейской и Набережной Приволжского затона. На всех объектах перечень работ аналогичен.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.