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За сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область, ранены пять человек

ВСУ нанесли 130 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате в Волоконовском и Шебекинском округах ранения получили пять человек. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Источник: Коммерсантъ

ВСУ нанесли 130 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате в Волоконовском и Шебекинском округах ранения получили пять человек. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Атакам также подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский и Яковлевский округа.

ВСУ совершили восемь обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также пять раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили 97 беспилотников.

Сегодня утром региональный оперштаб сообщил о гибели мужчины в результате удара БПЛА по автомобилю в районе хутора Фищево Краснояружского района. От полученных ранений он скончался на месте, транспорт поврежден.

Сутками ранее в Белгородской области зафиксировали 75 ударов со стороны Украины. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

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