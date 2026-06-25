За сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область, ранены пять человек

ВСУ нанесли 130 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате в Волоконовском и Шебекинском округах ранения получили пять человек. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.