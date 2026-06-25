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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии утром 25 июня, сообщило японское метеорологическое агентство.

Источник: РБК

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии утром 25 июня, сообщило японское метеорологическое агентство.

Очаг залегал на глубине около 50 км. Максимальную интенсивность — 6+ по японской семибалльной шкале — зафиксировали в префектуре Аомори. Предупреждение о цунами не объявляли, однако в агентстве допустили небольшие изменения уровня моря без риска ущерба.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила в X, что землетрясение произошло около 7:30 по местному времени, 1:30 мск, у берегов Иватэ, а в Хасиками зафиксировали сильные толчки интенсивностью 6+. Она призвала жителей районов, где ощущалась сильная тряска, следить за информацией метеорологического агентства и местных властей.

В Японии используют шкалу сейсмической интенсивности JMA, которая показывает силу толчков в конкретном месте и имеет уровни от 0 до 7; она не переводится напрямую из магнитуды.

По данным AP, землетрясение произошло в утренний час пик и ощущалось в том числе в Токио. Немедленных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

TV Asahi сообщил, что после землетрясения правительство Японии создало кризисный штаб при центре управления кризисными ситуациями канцелярии премьера. JR East приостанавливала движение поездов Тохоку-синкансэна.

На Камчатке у восточного побережья произошла серия землетрясений 19 июня. За два часа у берегов региона зарегистрировали 16 подземных толчков, самый сильный — магнитудой 6,9 — произошел в 178 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 км.

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