У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила в X, что землетрясение произошло около 7:30 по местному времени, 1:30 мск, у берегов Иватэ, а в Хасиками зафиксировали сильные толчки интенсивностью 6+. Она призвала жителей районов, где ощущалась сильная тряска, следить за информацией метеорологического агентства и местных властей.