Суд приговорил ростовчанина к 21 году в колонии за госизмену и теракт

Следствие установило, что после начала специальной военной операции мужчина придерживался антироссийских взглядов и заинтересовался деятельностью запрещенной в России террористической организации, выйдя на связь с ее представителями через Telegram. По заданию кураторов он фотографировал интересующие их объекты и транспортные средства, получая за это денежное вознаграждение.