Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в Калининградской области замедлилась, но осталась выше российской — ЦБ

В мае цены в регионе выросли на 0,26%, а за год — на 5,89%

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области годовая инфляция в мае замедлилась до 5,89%, но осталась выше средней по РФ. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает Центробанк.

За месяц цены в регионе выросли на 0,26%. Сильнее всего подорожали услуги, умеренно — непродовольственный сегмент, а продукты, напротив, подешевели. Майское замедление в ЦБ объясняют расширением предложения по отдельным позициям — после сезонной корректировки динамика оказалась слабее, чем месяцем ранее.

По стране годовая инфляция в мае составила 5,31%. В Банке России отмечают: услуги продолжают быстро дорожать из-за повышенного спроса. Денежно-кредитную политику регулятор будет выстраивать так, чтобы вернуть показатель к 4%.

За месяц в Калининградской области свинина подешевела, а рыба выросла в цене. Мы рассказывали, как поменялась стоимость продуктов в местных магазинах.