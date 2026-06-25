Инфляция в Калининградской области замедлилась, но осталась выше российской — ЦБ

За месяц цены в регионе выросли на 0,26%. Сильнее всего подорожали услуги, умеренно — непродовольственный сегмент, а продукты, напротив, подешевели. Майское замедление в ЦБ объясняют расширением предложения по отдельным позициям — после сезонной корректировки динамика оказалась слабее, чем месяцем ранее.