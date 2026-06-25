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Новый российский самолет совершил первый полет

Первый полет нового учебно-боевого самолета Як-130М состоялся на Иркутском авиационном заводе, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Источник: РИА "Новости"

Как заявили в компании, полет опытной машины, являющейся филиалом ПАО «Яковлев», прошел в штатном режиме. Его продолжительность составила около 50 минут, полет выполнялся на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев полностью выполнили полетное задание, замечаний к самолету не зафиксировано.

Замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков назвал первый полет Як-130М «важным этапом программы развития отечественной учебно-боевой авиации». По его словам, новинка сочетает современные технологии и расширенные возможности. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что самолет способен решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью, на уровне современных авиационных комплексов.

Як-130М создан на базе Як-130. Он оснащен передовыми бортовыми системами, современной радиолокационной станцией и комплексом вооружений, включающим авиационные средства поражения классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Самолет предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса.