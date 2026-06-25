Новый российский самолет совершил первый полет

Как заявили в компании, полет опытной машины, являющейся филиалом ПАО «Яковлев», прошел в штатном режиме. Его продолжительность составила около 50 минут, полет выполнялся на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев полностью выполнили полетное задание, замечаний к самолету не зафиксировано.