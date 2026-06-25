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Ростовское УФАС взяло под контроль продажу топлива на онлайн-платформах

Ростовское УФАС наладило взаимодействие с маркетплейсами и сайтами объявлений для борьбы со спекулятивной перепродажей топлива. Один из крупных сайтов скрыл объявления о продаже бензина, еще две платформы полностью запретили размещение подобных предложений — такие объявления отклоняются на этапе модерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростовское УФАС наладило взаимодействие с маркетплейсами и сайтами объявлений для борьбы со спекулятивной перепродажей топлива. Один из крупных сайтов скрыл объявления о продаже бензина, еще две платформы полностью запретили размещение подобных предложений — такие объявления отклоняются на этапе модерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральная антимонопольная служба также контролирует обоснованность цен на нефтепродукты во всех регионах страны и принимает меры при выявлении нарушений.

По итогам внеплановых проверок на оптовом рынке возбуждено дело о защите конкуренции в отношении трёх нефтетрейдеров. Компании согласовывали действия при заключении сделок на биржевых торгах с целью увеличения прибыли от перепродажи бензина и дизельного топлива.