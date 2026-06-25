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В свердловском Минобре рассказали, когда пройдут выпускные

В Министерстве образования Свердловской области рассказали, когда пройдут выпускные.

Источник: Комсомольская правда

Дата, рекомендованная Министерством просвещения России — 27 июня 2026 года. Однако решение о конкретных датах в муниципальных школах учредители образовательных учреждений принимают самостоятельно.

— Одним из важных пунктов принятия решения является обеспечение безопасности с привлечением силовых структур в день проведения торжества, — сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для вручения аттестатов выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Так как результаты экзаменов уже опубликованы, причины для задержки их выдачи нет. А 9-классникам для получения аттестата нужно успешно сдать четыре экзамена ОГЭ. Окончательные результаты по ним будут опубликованы до 1 июля включительно, что может повлиять на дату проведения выпускного.