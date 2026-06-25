В свердловском Минобре рассказали, когда пройдут выпускные

Для вручения аттестатов выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Так как результаты экзаменов уже опубликованы, причины для задержки их выдачи нет. А 9-классникам для получения аттестата нужно успешно сдать четыре экзамена ОГЭ. Окончательные результаты по ним будут опубликованы до 1 июля включительно, что может повлиять на дату проведения выпускного.