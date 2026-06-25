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Опасных вредителей нашли в нектаринах, абрикосах и пекинской капусте из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в партии фруктов и овощей из Китая выявили карантинных вредителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в партии фруктов и овощей из Китая выявили карантинных вредителей.

23 июня специалисты Россельхознадзора проверили на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня» 10 тонн подкарантинной продукции, ввезенной из КНР. Образцы направили в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По результатам исследований, в пекинской капусте нашли западного цветочного трипса. В нектаринах и абрикосах выявили восточную плодожорку.

Чтобы не допустить распространения вредителей, импортеру выдали уведомление о необходимости принять меры в отношении зараженной продукции. По выбору собственника всю партию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.